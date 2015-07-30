Дедрик Боята: Мы знаем, что надо играть еще 90 минут, и знаем, что это будет трудно

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "Мы забили гол и теперь едем в Баку с преимуществом, но мы знаем, что надо играть еще 90 минут, и также знаем, что это будет трудно".

Как сообщает Report со ссылкой на Eurosport, об этом сказал игрок шотландского "Селтика" Дедрик Боята, забивший единственный гол во вчерашнем матче между "Селтиком" и азербайджанским "Карабахом".

По его словам, перед игрой футболисты знали, что "Карабах" хорошо владеет мячом: "Они держали мяч и искали возможностей, но им нужно было еще и забивать. Для нас было важно найти нужную тактику и вернуться с хорошим результатом. У нас есть качество для победы в ответном матче".