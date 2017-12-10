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    Давид Манга: Самое лучшее - это покинуть "Зиря" - ИНТЕРВЬЮ

    Самое главное - это победить. Не важно? как мы сыграем

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Футболист "Зиря" Давид Манга ответил на вопросы журналистов после того, как его команда победила "Нефтчи" со счетом 1:0 в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана.

    Как передает Report, автор единственного мяча в матче поикнет команду в зимнее трансферное окно.

    - Как вы оцениваете игру?

    - Очень доволен, что я забил гол и помог своей команде выиграть. Однако не будем забывать, что впереди нас ждет ответная игра. В выездной встрече мы можем сохранить и увеличить свое преимущество. В настоящий момент я думаю только о следующем этапе..

    - Будет ли достаточен этот счет, чтобы пройти этот этап?

    - Самое главное это победить. Не важно, как мы сыграем.

    - В чем причина того, что вы мало играете?

    - Возможно, что я не в совершенной форме. Но в настоящий момент самое правильное - это выходить на замену и усиливать игру своей команды.

    - Нахождение в запасе может положить конец вашему контракту зимой?

    - Я все еще часть "Зиря". Мой контракт с клубом действует. Еще рано говорить об этом.

    - Вопрос будет решен после игры с "Нефтчи"?

    - После игры посмотрим. Еще есть зимний перерыв.

    - Вы сами довольны от того, что здесь находитесь или хотите покинуть клуб?

    - Проблема в том, что я нехорошо начал в Премьер-лиге. Прошло много времени, чтобы привыкнуть. В такой ситуации лучше всего уйти.

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