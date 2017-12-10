Давид Манга: Самое лучшее - это покинуть "Зиря" - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Футболист "Зиря" Давид Манга ответил на вопросы журналистов после того, как его команда победила "Нефтчи" со счетом 1:0 в рамках 1/4 финала Кубка Азербайджана.

Как передает Report, автор единственного мяча в матче поикнет команду в зимнее трансферное окно.

- Как вы оцениваете игру?

- Очень доволен, что я забил гол и помог своей команде выиграть. Однако не будем забывать, что впереди нас ждет ответная игра. В выездной встрече мы можем сохранить и увеличить свое преимущество. В настоящий момент я думаю только о следующем этапе..

- Будет ли достаточен этот счет, чтобы пройти этот этап?

- Самое главное это победить. Не важно, как мы сыграем.

- В чем причина того, что вы мало играете?

- Возможно, что я не в совершенной форме. Но в настоящий момент самое правильное - это выходить на замену и усиливать игру своей команды.

- Нахождение в запасе может положить конец вашему контракту зимой?

- Я все еще часть "Зиря". Мой контракт с клубом действует. Еще рано говорить об этом.

- Вопрос будет решен после игры с "Нефтчи"?

- После игры посмотрим. Еще есть зимний перерыв.

- Вы сами довольны от того, что здесь находитесь или хотите покинуть клуб?

- Проблема в том, что я нехорошо начал в Премьер-лиге. Прошло много времени, чтобы привыкнуть. В такой ситуации лучше всего уйти.