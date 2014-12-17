Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Дан старт XVII туру Topaz Премьер-лиги. По сообщению агентства Report, "Баку" на своем поле принимал AZAL. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу гостей. Томи Костадинов из команды гостей сделал в игре "дубль", а еще один гол забил Оскар Клява. А в команде хозяев отличился Нурлан Новрузов. В результате этой победы AZAL с 16 очками находится сейчас на 7-ом месте турнирной таблицы. А команда "Баку" после 15-го тура с 10 очками занимает последнюю строчку.

Отметим, что другие матчи этого тура пройдут завтра.