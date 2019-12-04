Дан старт продаже билетов на ЕВРО-2020

УЕФА выставил на продажу билеты на ЕВРО-2020.

Как сообщает Report, вход на встречи в Баку и Бухаресте начинается с 30 евро, в других городах - с 50 евро.

Количество билетов, выделенных странам-участникам:

Групповой этап: Копенгаген – 14 000, Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Санкт-Петербург – каждой команде по 20 000, Мюнхен, Рим – 24 000, Лондон – 28 000

1/8 финала: Амстердам, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген и Лондон – 12 000

1/4 финала: Баку, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург – 12 000

1/2 финала: Лондон – 24 000

Финал: Лондон – 26 000 билетов.