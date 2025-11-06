Daily Mail о матче "Карабах"-"Челси": Жесткий урок, который предстоит усвоить команде Энцо Марески

Накануне в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова состоялась игра, которая привлекла внимание футбольной общественности всего европейского континента. Агдамский "Карабах" принимал в Баку "лучший клуб мира" - победителя клубного чемпионата мира лондонский клуб "Челси".

Эту встречу можно назвать футбольным пиршеством, которое держало в напряжении все 90 минут. "Карабах" вновь показал футбольной Европе, что готов и дальше удивлять европейских грандов. Итоговый результат матча - 2:2 - привел к восторг болельщиков "Карабаха" и всех тех, кто симпатизировал агдамскому клубу, в том числе и тех, кто не любит "Челси", и поверг в шок ведущие британские издания и сторонников "аристократов".

Report подготовил дайджест того, как оценили итоги матча ведущие СМИ "Туманного Альбиона".

Одно из самых авторитетных британских изданий - "The Times" - вышло с заголовком, в котором чувствуется разочарование игрой "аристократов" и итоговым результатом. Название статьи - "Chelsea humiliated as Qarabag snatch first point from English side" (""Челси" унижен, "Карабах" забирает первое очко у английской команды") - само по себе свидетельствует о грусти британцев итогом матча, так как "Карабах" впервые сыграл вничью с клубом из Британии в рамках европейских клубных турниров.

Издание "Mirror" отмечает, что матч в Баку для лондонского гранда сложился очень тяжело:

"Несмотря на то, что "синие" сразу же повели в счете, они, казалось, были ошеломлены игрой "Карабаха" и временами их превосходной игрой в атаке. Эстевао Виллиан (автор первого гола в составе "Челси" - ред.) забил свой четвертый гол в сезоне, выведя клуб вперед на 16-й минуте. Однако "Карабах" сравнял счет в первом тайме, когда Леандро Андраде переиграл Роберта Санчеса. Затем на 39-й минуте Марко Янкович забил с пенальти и вывел хозяев поля вперед".

В статье отмечается, в перерыве главный тренер лондонцев вынужден был пойти на тройную замену и это очень быстро принесло свои плоды - Алехандро Гарначо сравнял счет.

""Челси", набравший шесть очков в Лиге чемпионов (после трех игр - ред.), стремился к победе в Баку, но был вынужден довольствоваться одним очком, поскольку "Карабах" удивил "синих" в тот вечер".

Другое авторитетное издание - "The Guardian" - написало, что аргентинец Алехандро Гарначо спас "Челси" от неожиданного поражения в Лиге чемпионов от "Карабаха":

"Несомненно, "Карабах" более доволен этой захватывающей ничьей. "Челси", напротив, может радоваться тому, что их путешествие в Азербайджан не обернулось серьезным разочарованием".

При этом автор статьи указывает на низкую эффективность попыток главного тренера лондонцев Энцо Марески освежить игру "Челси" заменами.

Daily Mail, в свою очередь, в заголовке своего материала отмечает, что ничья между "Карабахом" и "Челси" должна стать уроком для итальянского специалиста (Энцо Марески - ред.) и английской команды. Автор статьи не скрывает разочарования результатом встречи. При этом автор попытался "свалить" всю вину за неудачи "Челси" на судью матча:

"Себастьян Гисхамер, австрийский арбитр, обслуживавший этот матч, не имел опыта работы на столь высоком уровне. Даже его собственная футбольная федерация, казалось, была удивлена назначением его на игру Лиги чемпионов".

Автор тут же пытается исправиться и считает, что "Челси" не может оправдывать отсутствие положительного результата в Баку только "судейскими ошибками" или потерями игроков из-за травмы и усталости (главный тренер "Челси" сделал 7 замен в составе после последнего матча в АПЛ против "Тоттенхэма" в минувшую субботу - ред.). "Сколько бы времени у команды Марески ни оставалось, она должна была использовать его, чтобы добиться победы в Баку", - пишет издание.