ЦСКА остался без еврокубков впервые за 20 лет

Московский ЦСКА впервые за 20 лет остался вне еврокубковых соревнований. В последний раз ЦСКА не играл в Европе в сезоне-2001/02.

Московский ЦСКА впервые за 20 лет остался вне еврокубковых соревнований. В последний раз ЦСКА не играл в Европе в сезоне-2001/02.

Как сообщает Report, в воскресенье, 16 мая, красно-синие в выездном матче заключительного 30-го тура РПЛ уступили землякам из "Динамо" (2:3). Армейцы стали шестыми в итоговой таблице и остались без еврокубков на следующий соревновательный год.

По итогам чемпионата "Зенит" вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а "Спартак" - в квалификацию. Обладатель Кубка России "Локомотив" сыграет в групповом этапе Лиги Европы. "Рубин" и "Сочи" выступят в Лиге конференций.