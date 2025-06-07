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ЧМ-2026: Пройдут очередные матчи отборочного этапа по европейской зоне

ЧМ-2026: Пройдут очередные матчи отборочного этапа по европейской зоне Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года по европейской зоне.
Футбол
7 июня 2025 г. 09:37
ЧМ-2026: Пройдут очередные матчи отборочного этапа по европейской зоне

Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года по европейской зоне.

Как сообщает Report, в группах G, H, K в общей сложности пройдут шесть матчей.

Сборная Нидерландов, фаворит группы G, будет гостем команды Финляндии.

Англия, выступающая в группе K, проверит на прочность Андорру на выезде.

ЧМ-2026, отборочный этап

III тур

Группа G

20:00. Мальта - Литва

22:45. Финляндия - Нидерланды

Положение команд: Польша - 6 (2 игры), Финляндия - 4 (2), Литва - 1 (2), Нидерланды - 0 (0), Мальта - 0 (2).

Группа H

17:00. Босния и Герцеговина - Сан-Марино

22:45. Австрия - Румыния

Положение команд: Босния и Герцеговина - 6 (2), Румыния - 3 (2), Кипр - 3 (2), Австрия - 0 (0), Сан-Марино - 0 (2).

Группа K

20:00. Андорра - Англия

22:45. Албания - Сербия

Положение команд: Англия - 6 (2), Албания - 3 (2), Латвия - 3 (2), Сербия - 0 (0), Андорра - 0 (2).

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələnin növbəti oyunları keçiriləcək

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