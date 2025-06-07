ЧМ-2026: Пройдут очередные матчи отборочного этапа по европейской зоне

Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года по европейской зоне.
Как сообщает Report, в группах G, H, K в общей сложности пройдут шесть матчей.
Сборная Нидерландов, фаворит группы G, будет гостем команды Финляндии.
Англия, выступающая в группе K, проверит на прочность Андорру на выезде.
ЧМ-2026, отборочный этап
III тур
Группа G
20:00. Мальта - Литва
22:45. Финляндия - Нидерланды
Положение команд: Польша - 6 (2 игры), Финляндия - 4 (2), Литва - 1 (2), Нидерланды - 0 (0), Мальта - 0 (2).
Группа H
17:00. Босния и Герцеговина - Сан-Марино
22:45. Австрия - Румыния
Положение команд: Босния и Герцеговина - 6 (2), Румыния - 3 (2), Кипр - 3 (2), Австрия - 0 (0), Сан-Марино - 0 (2).
Группа K
20:00. Андорра - Англия
22:45. Албания - Сербия
Положение команд: Англия - 6 (2), Албания - 3 (2), Латвия - 3 (2), Сербия - 0 (0), Андорра - 0 (2).