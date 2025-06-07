ЧМ-2026: Пройдут очередные матчи отборочного этапа по европейской зоне

Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года по европейской зоне.

Сегодня состоятся очередные матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2026 года по европейской зоне.

Как сообщает Report, в группах G, H, K в общей сложности пройдут шесть матчей.

Сборная Нидерландов, фаворит группы G, будет гостем команды Финляндии.

Англия, выступающая в группе K, проверит на прочность Андорру на выезде.

ЧМ-2026, отборочный этап

III тур

Группа G

20:00. Мальта - Литва

22:45. Финляндия - Нидерланды

Положение команд: Польша - 6 (2 игры), Финляндия - 4 (2), Литва - 1 (2), Нидерланды - 0 (0), Мальта - 0 (2).

Группа H

17:00. Босния и Герцеговина - Сан-Марино

22:45. Австрия - Румыния

Положение команд: Босния и Герцеговина - 6 (2), Румыния - 3 (2), Кипр - 3 (2), Австрия - 0 (0), Сан-Марино - 0 (2).

Группа K

20:00. Андорра - Англия

22:45. Албания - Сербия

Положение команд: Англия - 6 (2), Албания - 3 (2), Латвия - 3 (2), Сербия - 0 (0), Андорра - 0 (2).