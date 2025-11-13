Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    • 13 ноября, 2025
    • 21:03
    ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией

    Стартовал матч Азербайджан - Исландия отборочного этапа Чемпионата мира 2026 года в группе D.

    Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе поселка 8-й километр в Низаминском районе Баку.

    Матч обслуживает главный арбитр из Черногории Никола Дабанович.

