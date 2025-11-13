ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией
Футбол
- 13 ноября, 2025
- 21:03
Стартовал матч Азербайджан - Исландия отборочного этапа Чемпионата мира 2026 года в группе D.
Как сообщает Report, встреча проходит на стадионе поселка 8-й километр в Низаминском районе Баку.
Матч обслуживает главный арбитр из Черногории Никола Дабанович.
Последние новости
21:14
При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человекаДругие страны
21:03
Фото
ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и ИсландиейФутбол
20:54
МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в СШАДругие страны
20:41
Самолет с телами 20 турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару - ОБНОВЛЕНОВ регионе
20:33
Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражейВ регионе
20:25
США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелямиДругие страны
20:11
Видео
Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%Инфраструктура
20:07
ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и ИсландииФутбол
20:05