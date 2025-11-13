При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека Другие страны

Фото ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией Футбол

МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США Другие страны

Самолет с телами 20 турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару - ОБНОВЛЕНО В регионе

Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражей В регионе

США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями Другие страны

Видео Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85% Инфраструктура

ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии Футбол