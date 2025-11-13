İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 21:22
    DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİR

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb.

    "Report"un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilirən matçda Albert Qyudmyundsson fərqlənib.

    O, 20-ci dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.

    DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda Azərbaycan - İslandiya matçına start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilir.

    Matçı monteneqrolu baş hakim Nikola Dabanoviç idarə edir.

    Futbol DÇ-2026 seçmə mərhələ Azərbaycan - İslandiya oyunu
    ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией

    Son xəbərlər

    21:22

    DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:21

    Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:15
    Foto

    ACF prezidenti İmişlidə yeni fəaliyyətə başlamış cüdo zalına baxış keçirib

    Fərdi
    21:13

    BVF: Şatdaun ABŞ-nin iqtisadi artımına mənfi təsir edib

    Digər ölkələr
    21:12
    Foto

    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:09

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan uzaqlaşdırılmasına münasibət bildirib

    Futbol
    21:05

    ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:47

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1 oyun təxirə salınıb

    Komanda
    20:46

    Ermənistan məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbsdə qalmasına qərar verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti