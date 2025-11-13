DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİR
Futbol
13 noyabr, 2025
- 21:22
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb.
"Report"un məlumatına görə, 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilirən matçda Albert Qyudmyundsson fərqlənib.
O, 20-ci dəqiqədə adını tabloya yazdırıb.
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda Azərbaycan - İslandiya matçına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma 8-ci km qəsəbə stadionunda keçirilir.
Matçı monteneqrolu baş hakim Nikola Dabanoviç idarə edir.
