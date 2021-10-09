ЧМ-2022: Сегодня сборная Азербайджана сыграет с Ирландией

Сегодня национальная сборная Азербайджана по футболу сыграет свой очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Сегодня национальная сборная Азербайджана по футболу сыграет свой очередной матч в рамках отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report, команда под руководством Джанни Де Бьязи, в группе А примет Ирландию. Встреча, которая пройдет на Бакинском олимпийском стадионе начнется в 20:00. Судить ее будет рефери ФИФА Эспен Эскас из Норвегии.

ЧМ-2022, отборочный раунд

VII тур

Группа А.

20:00. Азербайджан - Ирландия

Судьи: Эспен Эскас, Ким Томас Хаглунд, Ойстейн Иттерланд, Кей Эрик Стин (все - Норвегия)

Бакинский олимпийский стадион.

Очки: Португалия - 13 (5 игр), Сербия - 11 (5), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 2 (5), Азербайджан - 1 (5).