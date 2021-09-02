ЧМ-2022: Сегодня пройдут заключительные матчи IV тура

Сегодня состоятся заключительные матчи четвертого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.

Сегодня состоятся заключительные матчи четвертого тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022 по футболу.

Как сообщает Report, во второй день в 5 группах будут проведены 12 матчей.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IV тур

2 сентября

Группа В

20:00. Грузия - Косово

22:45. Швеция - Испания

Испания - 7 (3 игры) Швеция - 6 (2), Греция - 2 (2), Грузия - 1 (3) Косово - 0 (2).

Группа C

22:45. Литва - Северная Ирландия

22:45. Италия - Болгария

Италия - 9 (3 игры), Швейцария - 6 (2), Северная Ирландия - 1 (2), Болгария - 1 (3), Литва - 0 (2).

Группа E

22:45. Эстония - Бельгия

22:45. Чехия - Беларусь

Бельгия - 7 (3 матча), Чехия - 4 (3), Уэльс - 3 (2), Беларусь - 3 (2), Эстония - 0 (2).

Группа I

22:45. Андорра - Сан-Марино

22:45. Венгрия - Англия

22:45. Польша - Албания

Англия - 9, Венгрия - 7, Албания - 6, Польша - 4, Андорра - 0, Сан-Марино - 0.

Группа J

22:45. Лихтенштейн - Германия

22:45. Северная Македония - Армения

22:45. Исландия - Румыния

Армения - 9, Северная Македония - 6, Германия - 6, Румыния - 3, Исландия - 3, Лихтенштейн - 0.