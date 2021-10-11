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ЧМ-2022: Сборная Бразилии потеряла первые очки

ЧМ-2022: Сборная Бразилии потеряла первые очки В Барранкилье (Колумбия) на стадионе "Метрополитано Роберто Мелендес" состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором Колумбия на своем поле принимала Бразилию.
Футбол
11 октября 2021 г. 03:37
ЧМ-2022: Сборная Бразилии потеряла первые очки
Неймар

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе "Метрополитано Роберто Мелендес" состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором Колумбия на своем поле принимала Бразилию.

Как передает Report, встреча завершилась безголевой ничьей - 0:0.

Подопечным Тите удалось взять мяч под свой контроль в этой игре, о чем говорит статистика по этому показателю - 64% на 36% в пользу сборной Бразилии, однако по количеству ударов впереди оказались хозяева поля - 12 на 9 и 4 - 4 по ударам в створ.

Сборная Бразилии впервые потеряла очки в этом отборочном цикле. Команда Тите набрала 28 очков после 10 туров и уверено лидирует в квалификации.

Сразу за ними располагаются Аргентина (19), Эквадор (16) и Уругвай (16). На 5-м месте, дающем право на попадание в стыковые матчи, - сборная Колумбии (15).

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