ЧМ-2022: Сборная Бразилии потеряла первые очки

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе "Метрополитано Роберто Мелендес" состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором Колумбия на своем поле принимала Бразилию.

В Барранкилье (Колумбия) на стадионе "Метрополитано Роберто Мелендес" состоялся отложенный матч 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором Колумбия на своем поле принимала Бразилию.

Как передает Report, встреча завершилась безголевой ничьей - 0:0.

Подопечным Тите удалось взять мяч под свой контроль в этой игре, о чем говорит статистика по этому показателю - 64% на 36% в пользу сборной Бразилии, однако по количеству ударов впереди оказались хозяева поля - 12 на 9 и 4 - 4 по ударам в створ.

Сборная Бразилии впервые потеряла очки в этом отборочном цикле. Команда Тите набрала 28 очков после 10 туров и уверено лидирует в квалификации.

Сразу за ними располагаются Аргентина (19), Эквадор (16) и Уругвай (16). На 5-м месте, дающем право на попадание в стыковые матчи, - сборная Колумбии (15).