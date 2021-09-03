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ЧМ-2022: Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу

ЧМ-2022: Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу Завершился матч девятого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Венесуэлы принимала Аргентину.
Футбол
3 сентября 2021 г. 06:25
ЧМ-2022: Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу

Завершился матч девятого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Венесуэлы принимала Аргентину.

Как передает Report, встреча состоялась в Каракасе (Венесуэла) на стадионе "Олимпико" и завершилась победой сборной Аргентины со счётом 3:1.

Сборная Венесуэлы осталась в меньшинстве на 31-й минуте после удаления Луиса Мартинеса. Под самый перерыв сборная Аргентины открыла счет в матче после точного удара Лаутаро Мартинеса. На 71-й минуте Хоакин Корреа удвоил преимущество сборной Аргентины. Через три минуты Анхель Корреа довел счет до разгромного. В компенсированное время к матчу Венесуэла отыграла один мяч после точного удара Йеферсона Сотельдо, который реализовал пенальти.

Нападающий сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси провел на поле все 90 минут.

Аргентина поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Венесуэла, в свою очередь, осталась на предпоследнем месте, набрав 4 очка.

В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Бразилией, а Венесуэла встретится с Перу. Матчи пройдут 5 и 6 сентября соответственно.

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