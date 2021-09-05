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ЧМ-2022: Разгром от Турции и Нидерландов, Украина делит очки с Францией

ЧМ-2022: Разгром от Турции и Нидерландов, Украина делит очки с Францией Состоялось еще семь матчей V тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.
Футбол
5 сентября 2021 г. 01:23
ЧМ-2022: Разгром от Турции и Нидерландов, Украина делит очки с Францией

Состоялось еще семь матчей V тура отборочного раунда европейской зоны ЧМ-2022.

Как передает Report, встречи прошли в группах D, F, G и H.

В группе D Франции не удалось сломить сопротивление Украины на выезде - 1:1. В группе F Израиль победил Австрию, Шотландия Молдову, а Дания Фарерские острова.

В группе G Турция разгромила Гибралтар со счетом 3:0. Голы забили Халил Дервишоглу (54-я мин.), Хакан Чалханоглу (65-я мин.) и Кенан Караман (83-я мин.). В группе H Хорватия на выезде обыграла Словакию.

Группа D

22:45. Украина - Франция - 1:1

Франция - 8 (4 игры), Финляндия - 5 (3), Украина - 4 (4), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4).

Группа F

22:45. Фарерские острова - Дания - 0:1

22:45. Израиль - Австрия - 5:2

22:45. Шотландия - Молдова - 1:0

Дания - 12, Израиль - 7, Австрия - 7, Шотландия - 5, Фарерские острова - 1, Молдова - 1.

Группа G

22:45. Нидерланды - Черногория - 4:0

22:45. Гибралтар - Турция - 0:3

Норвегия - 10 (5 игр), Турция - 8 (4), Нидерланды - 7 (4), Черногория - 7 (4), Латвия - 4 (5), Гибралтар - 0 (4).

Группа H

22:45. Словакия - Хорватия - 0:1

Россия - 10 (5 игр), Хорватия - 7 (4), Словакия - 7 (5), Словения - 4, Мальта - 4 (5), Кипр - 4 (5).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоDÇ-2022: Türkiyə və Niderlanddan darmadağın, Ukrayna Fransa ilə heç-heçə edib

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