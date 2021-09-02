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ЧМ-2022: Португалия одержала победу, Франция и Турция сыграли вничью

ЧМ-2022: Португалия одержала победу, Франция и Турция сыграли вничью Стартовал четвертый тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.
Футбол
2 сентября 2021 г. 01:27
ЧМ-2022: Португалия одержала победу, Франция и Турция сыграли вничью

Стартовал четвертый тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, в первый день в 5 группах состоялись 13 матчей.

В группе А Азербайджан проиграл Люксембургу 1:2. В другом матче группы Португалия с аналогичным счетом обыграла Ирландию.

Последний чемпион мира Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной - 1:1.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IV тур

1 сентября

Группа А.

22:45. Люксембург - Азербайджан - 2:1

22:45. Португалия - Ирландия - 2:1

Португалия - 10, Сербия - 7, Люксембург - 6, Азербайджан - 0, Ирландия – 0.

Группа D.

18:00. Казахстан - Украина - 2:2

22:45. Франция - Босния и Герцеговина - 1:1

Франция - 8, Украина - 4, Финляндия - 2, Босния и Герцеговина - 2, Казахстан - 2

Группа F.

22:45. Дания - Шотландия - 2:0

22:45. Фарерские острова - Израиль - 0:4

22:45. Молдова - Австрия - 0:1

Дания - 12, Израиль - 7, Австрия - 7, Шотландия - 5, Фарерские острова - 1, Молдова - 1

Группа G.

22:45. Латвия - Гибралтар - 2:1

22:45. Норвегия - Нидерланды - 1:1

22:45. Турция - Черногория - 2:2

Турция - 8, Нидерланды - 7, Черногория - 7, Норвегия - 7, Латвия - 3, Гибралтар - 0.

Группа H

22:45. Россия - Хорватия - 0:0

22:45. Мальта - Кипр - 3:0

22:45. Словения - Словакия - 1:1

Хорватия - 6, Россия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта – 1.

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Версия на азербайджанском языке Portuqaliya və Danimarka qələbə qazanıb, Fransa və Türkiyə heç-heçə edib

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