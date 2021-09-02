ЧМ-2022: Португалия одержала победу, Франция и Турция сыграли вничью

Стартовал четвертый тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Стартовал четвертый тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report, в первый день в 5 группах состоялись 13 матчей.

В группе А Азербайджан проиграл Люксембургу 1:2. В другом матче группы Португалия с аналогичным счетом обыграла Ирландию.

Последний чемпион мира Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной - 1:1.

ЧМ-2022, отборочный раунд

IV тур

1 сентября

Группа А.

22:45. Люксембург - Азербайджан - 2:1

22:45. Португалия - Ирландия - 2:1

Португалия - 10, Сербия - 7, Люксембург - 6, Азербайджан - 0, Ирландия – 0.

Группа D.

18:00. Казахстан - Украина - 2:2

22:45. Франция - Босния и Герцеговина - 1:1

Франция - 8, Украина - 4, Финляндия - 2, Босния и Герцеговина - 2, Казахстан - 2

Группа F.

22:45. Дания - Шотландия - 2:0

22:45. Фарерские острова - Израиль - 0:4

22:45. Молдова - Австрия - 0:1

Дания - 12, Израиль - 7, Австрия - 7, Шотландия - 5, Фарерские острова - 1, Молдова - 1

Группа G.

22:45. Латвия - Гибралтар - 2:1

22:45. Норвегия - Нидерланды - 1:1

22:45. Турция - Черногория - 2:2

Турция - 8, Нидерланды - 7, Черногория - 7, Норвегия - 7, Латвия - 3, Гибралтар - 0.

Группа H

22:45. Россия - Хорватия - 0:0

22:45. Мальта - Кипр - 3:0

22:45. Словения - Словакия - 1:1

Хорватия - 6, Россия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта – 1.