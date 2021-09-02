ЧМ-2022: Португалия одержала победу, Франция и Турция сыграли вничью

Стартовал четвертый тур отборочного раунда европейской зоны чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как передает Report, в первый день в 5 группах состоялись 13 матчей.
В группе А Азербайджан проиграл Люксембургу 1:2. В другом матче группы Португалия с аналогичным счетом обыграла Ирландию.
Последний чемпион мира Франция сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной - 1:1.
ЧМ-2022, отборочный раунд
IV тур
1 сентября
Группа А.
22:45. Люксембург - Азербайджан - 2:1
22:45. Португалия - Ирландия - 2:1
Португалия - 10, Сербия - 7, Люксембург - 6, Азербайджан - 0, Ирландия – 0.
Группа D.
18:00. Казахстан - Украина - 2:2
22:45. Франция - Босния и Герцеговина - 1:1
Франция - 8, Украина - 4, Финляндия - 2, Босния и Герцеговина - 2, Казахстан - 2
Группа F.
22:45. Дания - Шотландия - 2:0
22:45. Фарерские острова - Израиль - 0:4
22:45. Молдова - Австрия - 0:1
Дания - 12, Израиль - 7, Австрия - 7, Шотландия - 5, Фарерские острова - 1, Молдова - 1
Группа G.
22:45. Латвия - Гибралтар - 2:1
22:45. Норвегия - Нидерланды - 1:1
22:45. Турция - Черногория - 2:2
Турция - 8, Нидерланды - 7, Черногория - 7, Норвегия - 7, Латвия - 3, Гибралтар - 0.
Группа H
22:45. Россия - Хорватия - 0:0
22:45. Мальта - Кипр - 3:0
22:45. Словения - Словакия - 1:1
Хорватия - 6, Россия - 6, Словакия - 5, Кипр - 4, Словения - 3, Мальта – 1.