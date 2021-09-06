ЧМ-2022: Матч Гвинея - Марокко перенесён из-за переворота

Матч отборочной стадии ЧМ-2022 Гвинея - Марокко перенесён.

Матч отборочной стадии ЧМ-2022 Гвинея - Марокко перенесён.

Как передает Report, об этом сообщили на официальном сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).

«Нынешняя политическая ситуация и ситуация в области безопасности в Гвинее довольно нестабильна, и за ней внимательно следят ФИФА и CAF. Чтобы обеспечить безопасность всех игроков и защитить всех официальных лиц матча, ФИФА и CAF решили отложить отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года Гвинея — Марокко, который должен был состояться в Конакри, Гвинея, в понедельник, 6 сентября», — приводится заявление на официальном сайте Африканской конфедерации футбола.