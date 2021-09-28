ЧМ-2022: Игры отборочного этапа состоятся на нейтральной территории

Сборные Австралии и Ирака по футболу проведут домашние отборочные матчи Чемпионата мира-2022 на нейтральном поле.

Сборные Австралии и Ирака по футболу проведут домашние отборочные матчи Чемпионата мира-2022 на нейтральном поле.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Азиатской конфедерации футбола, Австралия не может принимать матчи квалификации Чемпионата мира из-за строгих ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса.

Команда примет сборную Омана в столице Катара, Дохе. Встреча Ирак-Ливан также состоится в этом городе в целях безопасности.

Обе игры состоятся 7 октября. Ранее встреча сборных Ирака и Ирана была перенесена в Доху по соображениям безопасности.