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ЧМ-2022: Хэт-трик Бэйла принес победу Уэльсу в матче против Беларуси  

ЧМ-2022: Хэт-трик Бэйла принес победу Уэльсу в матче против Беларуси   Сборная Беларуси по футболу со счетом 2:3 проиграла команде Уэльса в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.
Футбол
5 сентября 2021 г. 20:32
ЧМ-2022: Хэт-трик Бэйла принес победу Уэльсу в матче против Беларуси  

Сборная Беларуси по футболу со счетом 2:3 проиграла команде Уэльса в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Центральный" в Казани.

У сборной Уэльса три мяча забил Гарет Бэйл, на 6-й и 69-й минутах он реализовал пенальти, победный гол нападающий "Реала" забил на третьей добавленной к основному времени матча минуте. У белорусов голами отметились Виталий Лисакович (29, с пенальти) и Павел Седько (31).

Сборная Беларуси в отборе к ЧМ-2022 выступает в группе E. После четырех игр белорусы занимают четвертое место в группе, набрав три очка. Бельгийцы лидируют в группе (10 очков, 4 игры), на второй строчке располагаются чехи (7; 4), на третьей - валлийцы (6; 3), на пятой - эстонцы (0; 3).

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Версия на азербайджанском языке DÇ-2022: Belarus - Uels oyununda het-trik və 3 penalti qeydə alınıb

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