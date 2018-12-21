ЧМ-2018 смотрели более половины жителей планеты

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Матчи чемпионата мира-2018 в России смотрели более половины жителей планеты.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт ФИФА.

В общей сложности матчи мирового первенства посмотрело 3,572 млрд зрителей - более половины населения мира в возрасте от четырёх лет и старше. Мировая домашняя телевизионная аудитория, которая смотрела как минимум одну минуту из всех матчей ЧМ-2018, составила 3,262 млрд человек, что является рекордом для всех чемпионатов мира.

В то время как ещё 309,7 млн человек смотрели матчи не в домашних условиях, но увидели их в общественных местах — в барах и ресторанах, увеличив общую аудитория на 9,5%.

Финал между Францией и Хорватией 15 июля собрал общую мировую аудиторию в 1,12 млрд человек, в которую вошли 884,37 млн зрителей, смотревших матч по ТВ, и ещё 231,82 млн зрителей - вне дома.

Отметим, что победителем чемпионата мира стала Франция, обыгравшая в финале соперника со счетом 4:2.