Число команд в Премьер-лиге Азербайджана может возрасти

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С сезона 2016-2017 гг. количество команд в Премьер-лиге Азербайджана по футболу может возрасти, а формат чемпионата изменен.

Как сообщает Report, в настоящее время обсуждается вопрос доведения числа клубов в элите до 16-ти.

Это произойдет за счет приглашения в Премьер-лигу из I дивизиона как минимум 6 клубов.

Хотя в настоящее время в высшей лиге выступают 10 команд, некоторые из них переживают финансовые трудности. В случае, если какая-либо из 10 команд не сможет продолжить борьбу в следующем сезоне, клубов, приглашенных из низшей лиги, будет значительно больше.

По информации, приглашение два дня назад на встречу с Группой лицензирования АФФА клубов не только Премьер-лиги, но и I дивизиона, было связано именно с ожидаемым ростом числа команд. Клубам низшей лиги поручили подготовить документы для участия в элите.

В настоящее время в качестве основных кандидатов на обладание путевки в Премьер-лигу упоминаются команды "Нефтчи", "Шемкир", "Баку" и "Туран Товуз".

Однако в список будут включены клубы, выполнившие требование лицензирования.

На это у клубов есть время до конца сезона. Если количество команд возрастет до 16-ти, 4-периодную систему ликвидируют. Руководство Профессиональной футбольной лиги считает, что нынешний формат не оправдал себя.

То есть, согласно формату, команды будут вести борьбу по 2-периодной системе. Победители и призеры определятся по результатам марафона в 30 туров. Цель повышения количества заключается в расширении географии футбола в стране в рамках новой Госпрограммы по развитию футбола. Утверждение изменений ожидается на очередной конференции АФФА.

В заявлении Report член Исполнительного комитета АФФА, ветеран-футболист Казбек Туаев сказал, что команда поддерживает вариант об увеличении числа игроков и расширении географии Премьер-лиги.

Он отметил о значении этого шага в случае нормального финансирования клубов.