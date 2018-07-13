Чингиз Абдуллаев: Вчера произошло самое важное событие

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "Футболисты клуба "Нефтчи" отказались от денежной премии после победы над венгерским клубом "Уйпешт" со счетом 3:1 в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы в Баку".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Наблюдательного совета столичного клуба Чингиз Абдуллаев.

"Самые главные перемены в любом обществе - перемены в сознании людей. Помню как проиграли "Габале", пропустив восемь голов. Три дня не уходил с базы. Никогда в жизни не было так стыдно! Вчера "Нефтчи" победил. Одна победа пока ничего не решает. Но произошло самое важное событие. После игры члены Наблюдательного совета и руководство клуба спустилось в раздевалку поздравить команду. Мы объявили, что все получат премию. И тогда сами футболисты предложили им не платить! Пояснив,что впереди ответный матч. Вот так!

Двадцатикратный чемпион Венгрии может нас победить, мы можем проиграть и в любом другом матче. От проигрышей не застрахованы даже сборные Германии или Бразилии. Но свою главную победу ребята уже одержали! Они становятся профессионалами, уважающими самих себя! Проигрывая на своем поле в еврокубковом матче, футболисты не дрогнули и играли до последней минуты, забив три мяча! Самые главные перемены - это перемены в сознании людей! И не только в футболе!", - написал Ч.Абдуллаев.

Отметим, что ответный матч между "Уйпешт" и "Нефтчи" пройдет 19 июля в Венгрии.