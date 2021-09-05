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Четырех футболистов Аргентины обязали пройти карантин в Бразилии перед началом матча

Четырех футболистов Аргентины обязали пройти карантин в Бразилии перед началом матча Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) намерено отправить на самоизоляцию четырех футболистов сборной Аргентины перед предстоящим матчем с бразильцами.
Футбол
5 сентября 2021 г. 22:49
Четырех футболистов Аргентины обязали пройти карантин в Бразилии перед началом матча

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) намерено отправить на самоизоляцию четырех футболистов сборной Аргентины перед предстоящим матчем с бразильцами.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Anvisa.

Anvisa настаивает на самоизоляции этих игроков в связи с тем, что они находились на территории Великобритании в течение последних 14 дней. Официально имена этих футболистов не указываются, по данным источника, ими являются выступающие в Английской премьер-лиге Эмильяно Мартинес и Эмильяно Буэндия (оба - "Астон Вилла"), Джовании Ло Чельсо и Кристиан Ромеро (оба - "Тоттенхэм").

По правилам, граждане, которые побывали в Великобритании в течение 14 дней до въезда в Бразилию, обязаны по прибытии пройти 14-дневный карантин.

Отметим, что в воскресенье сборная Бразилии должна сыграть дома с аргентинцами в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Начало встречи запланировано на 23:00 (бакинское время).

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