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    Четверо азербайджанских вольноборцев завоевали путевку в финал "Золотого Гран-при"

    Столько же спортсменов будут бороться за бронзовую медаль

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Четверо азербайджанских спортсменов по вольной борьбе завоевали путевку для борьбы за золотую медаль в финале проходящего в Баку и посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева международного турнира "Золотое Гран-при".

    Как сообщает Report, в весовой категории 57 кг Георгий Эдишерашвили встретится с российским спортсменом Нариманом Исрапиловым.

    В весовой категории 61 кг встретятся Ахмеднаби Гварзатилов и кубинец Йелис Бонне Родригес, в весовой категории 70 кг - Гитиномагомед Гаджиев и россиянин Исраил Касумов, в весовой категории 74 кг - Джабраил Гасанов и грузин Автандил Кентчадзе. 

    Столько же спортсменов будут бороться за бронзу. Друг с другом будут бороться два азербайджанских борца.

    В весовой категории 65 кг за бронзу будут бороться Джошгун Азимов и Агагусейн Мустафаев. Мурад Сулейманов выйдет на ринг с россиянином Зауром Макиевым (74 кг), Александр Таймуразович Гостиев встретится с иранцем Мойтаба Мохаммадшафие, а в весовой категории 97 кг будут бороться Асланбек Алборов и американский борец Дастин Лии Килгор.

    Финальные встречи стартуют в 17:00. 

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