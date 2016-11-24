Четверо азербайджанских вольноборцев завоевали путевку в финал "Золотого Гран-при"

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Четверо азербайджанских спортсменов по вольной борьбе завоевали путевку для борьбы за золотую медаль в финале проходящего в Баку и посвященного памяти общенационального лидера Гейдара Алиева международного турнира "Золотое Гран-при".

Как сообщает Report, в весовой категории 57 кг Георгий Эдишерашвили встретится с российским спортсменом Нариманом Исрапиловым.

В весовой категории 61 кг встретятся Ахмеднаби Гварзатилов и кубинец Йелис Бонне Родригес, в весовой категории 70 кг - Гитиномагомед Гаджиев и россиянин Исраил Касумов, в весовой категории 74 кг - Джабраил Гасанов и грузин Автандил Кентчадзе.

Столько же спортсменов будут бороться за бронзу. Друг с другом будут бороться два азербайджанских борца.

В весовой категории 65 кг за бронзу будут бороться Джошгун Азимов и Агагусейн Мустафаев. Мурад Сулейманов выйдет на ринг с россиянином Зауром Макиевым (74 кг), Александр Таймуразович Гостиев встретится с иранцем Мойтаба Мохаммадшафие, а в весовой категории 97 кг будут бороться Асланбек Алборов и американский борец Дастин Лии Килгор.

Финальные встречи стартуют в 17:00.