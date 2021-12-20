Черчесов назначен главным тренером венгерского футбольного клуба

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош".

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош".

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту 58-летний специалист сменил австрийца Петера Штёгера. О сроках контракта с Черчесовым не сообщается.

Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021 года.

"Ференцварош" лидирует в турнирной таблице текущего сезона чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 16 матчах. Команда 32 раза становилась чемпионом страны, 23 раза - обладателем Кубка Венгрии (оба результата являются рекордными), два раза клуб выигрывал Кубок венгерской лиги и шесть раз - Суперкубок Венгрии.