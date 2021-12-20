Черчесов назначен главным тренером венгерского футбольного клуба

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский "Ференцварош".
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба клуба.
На этом посту 58-летний специалист сменил австрийца Петера Штёгера. О сроках контракта с Черчесовым не сообщается.
Последним местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 10 августа 2016 года по 8 июля 2021 года.
"Ференцварош" лидирует в турнирной таблице текущего сезона чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 16 матчах. Команда 32 раза становилась чемпионом страны, 23 раза - обладателем Кубка Венгрии (оба результата являются рекордными), два раза клуб выигрывал Кубок венгерской лиги и шесть раз - Суперкубок Венгрии.