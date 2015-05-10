​Чемпионат Италии. "Милан" обыграл "Рому" - ВИДЕО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В матче 35-го тура итальянской Серии A «Милан» на своём поле одержал победу над «Ромой» со счётом 2:1.

Как передает Report, россонери открыли счёт за пять минут до окончания первого тайма благодаря точному удару Марко ван Гинкела, а на 59-й минуте отличился Маттиа Дестро.

Римляне сумели лишь отыграть один мяч: на 73-й минуте пенальти реализовал Франческо Тотти.

Благодаря этой победе «Милан» сумел прервать безвыигрышную серию, которая насчитывала пять матчей кряду.

В таблице итальянского первенства «Рома» (64 очка) располагается на второй строчке, а «Милан» (46 очков) занимает 10-е место.

Италия - Серия А. 35-й тур

Милан (Милан) – Рома (Рим) – 2:1

Голы: ван Гинкел, 40 (1:0); Дестро, 59 (2:0); Тотти, 73 (2:1, пен).

Ювентус – Кальяри 1:1

Голы: Погба,45 (1:0), Россеттини, 85 (1:1)