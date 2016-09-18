Чемпионат Италии: "Интер" нанес "Ювентусу" первое поражение в сезоне - ВИДЕО

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ В поединке четвертого тура чемпионата Италии «Интер» в родных стенах добился волевой победы над «Ювентусом» (2:1).
Как передает Report, на гол защитника гостей Штефана Лихтштайнера хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Мауро Икарди и Ивана Перишича.
Игуаин не попал в стартовый состав "Ювентуса"
Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
Интер – Ювентус – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Лихтштайнер, 66; 1:1 – Икарди, 68; 2:1 – Перишич, 78.
"Удинезе" – "Кqево" - 1–2
"Сассуоло" – "Cеноа" - 2–0
"Торино" - "Емполи" - 0–0
"Кротоне" – "Палермо" - 1–1
"Калйари"- "Аталанта" - 3–0
"Интер" – "Йувентус" - 2–1
23:45 "Фиорентина" – "Рома"
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook