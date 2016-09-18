Чемпионат Италии: "Интер" нанес "Ювентусу" первое поражение в сезоне - ВИДЕО

Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ В поединке четвертого тура чемпионата Италии «Интер» в родных стенах добился волевой победы над «Ювентусом» (2:1).

Как передает Report, на гол защитника гостей Штефана Лихтштайнера хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Мауро Икарди и Ивана Перишича.

Игуаин не попал в стартовый состав "Ювентуса"

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Интер – Ювентус – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Лихтштайнер, 66; 1:1 – Икарди, 68; 2:1 – Перишич, 78.

"Удинезе" – "Кqево" - 1–2

"Сассуоло" – "Cеноа" - 2–0

"Торино" - "Емполи" - 0–0

"Кротоне" – "Палермо" - 1–1

"Калйари"- "Аталанта" - 3–0

"Интер" – "Йувентус" - 2–1

23:45 "Фиорентина" – "Рома"