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    Чемпионат Италии: "Интер" нанес "Ювентусу" первое поражение в сезоне - ВИДЕО

    Игуаин не попал в стартовый состав Ювентуса

    Баку. 18 Сентября. REPORT.AZ/ В поединке четвертого тура чемпионата Италии «Интер» в родных стенах добился волевой победы над «Ювентусом» (2:1).

    Как передает Report, на гол защитника гостей Штефана Лихтштайнера хозяева ответили забитыми мячами в исполнении Мауро Икарди и Ивана Перишича.

    Игуаин не попал в стартовый состав "Ювентуса"

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

    Интер – Ювентус – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Лихтштайнер, 66; 1:1 – Икарди, 68; 2:1 – Перишич, 78.

    "Удинезе" – "Кqево" - 1–2

    "Сассуоло" – "Cеноа" - 2–0

    "Торино" - "Емполи" - 0–0

    "Кротоне" – "Палермо" - 1–1

    "Калйари"- "Аталанта" - 3–0

    "Интер" – "Йувентус" - 2–1

    23:45 "Фиорентина" – "Рома"

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