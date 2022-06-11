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Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет в финале

Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет в финале Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня сыграет в финале чемпионата Европы в словацком городе Кошице.
Футбол
11 июня 2022 г. 09:45
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу сыграет в финале

Сборная Азербайджана по мини-футболу сегодня сыграет в финале чемпионата Европы в словацком городе Кошице.

Как сообщает Report, команда Эльшада Гулиева в решающем матче встретится со сборной Румынии.

Встреча начнется в 22:15 по бакинскому времени. В своей первой игре в группе B сборная уступила румынской команде со счетом 0:2.

В матче за третье место Казахстан сыграет против Болгарии. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Сборная Азербайджана в полуфинале победила Казахстан со счетом 3:2, а сборная Румынии одержала победу над болгарской командой со счетом 4:0.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın minifutbol yığması final oyununa çıxır

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