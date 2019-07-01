Чемпион мира отстранен от тренировок из-за обвинений в домашнем насилии

Защитник "Марселя" Адиль Рами был отстранён клубом от тренировок с командой.

Как сообщает Report со ссылкой на RMC, решение провансальцев связано с обвинениями в домашнем насилии в адрес 35-летнего футболиста со стороны его бывшей подруги – актрисы и модели Памелы Андерсон.

В клубе уже начали внутреннее расследование в отношении Рами, о чём игрок был уведомлён по почте в середине июня. Не исключено, что в ближайшее время контракт с 34-летним защитником будет расторгнут.

Сам Рами разочарован действиями "Марселя" и считает, что клуб воспользовался ситуацией, чтобы сэкономить на его зарплате и облегчить свои проблемы с финансовым фэйр-плей. Провансальцы смогут избежать выплаты компенсации, если удастся доказать виновность футболиста.

Отметим, что Адиль Рами выступает в "Марселе" с 2017 года. В 2018 году он становился чемпионом мира в составе сборной Франции.