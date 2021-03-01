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Чемпион Китая по футболу 2020 года прекратит свою деятельность

Чемпион Китая по футболу 2020 года прекратит свою деятельность Китайский футбольный клуб "Цзянсу" прекратит свою деятельность из-за финансовых проблем.
Футбол
1 марта 2021 г. 04:04
Чемпион Китая по футболу 2020 года прекратит свою деятельность

Китайский футбольный клуб "Цзянсу" прекратит свою деятельность из-за финансовых проблем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Associated Press.

"Несмотря на то что мы не хотим расставаться с игроками, которые принесли нам самые значимые победы, и болельщиками, которые были верны клубу, мы, к сожалению, должны сделать заявление. С сегодняшнего дня ФК "Цзянсу" прекращает деятельность своих команд", - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что долги клуба оцениваются в 90 млн долларов США. Владелец "Цзянсу", компания Suning Commerce Group, пыталась продать клуб, который в прошлом году стал победителем чемпионата Китая.

Отметим, что компания также владеет контрольным пакетом акций итальянского футбольного клуба "Интер".

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