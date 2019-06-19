Чемпион Англии заключил с защитником долгосрочный контракт

Английский "Манчестер Сити" объявил о продлении контракта с футболистом Кайлом Уокером.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 29-летний защитник сборной Англии продлил соглашение до лета 2024 года.

Отметим, что Кайл Уокер перешел в "Манчестер Сити" летом 2017 года из "Тоттенхэма", с тех пор провел за клуб около 100 официальных матчей и помог команде дважды стать чемпионом Англии, а также завоевать два Кубка английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок страны.