"Челси" во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

Футболисты английского "Челси" в серии пенальти обыграли испанский "Вильярреал" в матче за Суперкубок УЕФА.

Футболисты английского "Челси" в серии пенальти обыграли испанский "Вильярреал" в матче за Суперкубок УЕФА.

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Уиндзор Парк" в Белфасте (Северная Ирландия).

Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе "Челси" отличился Хаким Зиеш (27-я минута), у "Вильярреала" гол забил Херард Морено (73).

В серии пенальти сильнее оказалась лондонская команда со счетом 6:5.

Челси" провел пятый матч за Суперкубок УЕФА и во второй раз в истории завоевал этот трофей. В 1998 году английская команда обыграла мадридский "Реал" (1:0). "Вильярреал" впервые претендовал на Суперкубок. В прошлом сезоне англичане выиграли Лигу чемпионов, а испанцы стали победителями Лиги Европы.