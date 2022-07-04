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"Челси" рассматривает возможность покупки Криштиану Роналду

"Челси" рассматривает возможность покупки Криштиану Роналду Лондонский "Челси" рассматривает вариант с покупкой португальца Криштиану Роналду.
Футбол
4 июля 2022 г. 20:31
Челси рассматривает возможность покупки Криштиану Роналду

Лондонский "Челси" рассматривает вариант с покупкой португальца Криштиану Роналду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британское издание The Athletic.

Недавно стало известно, что Криштиану Роналду изъявил желание покинуть клуб уже в это трансферное окно и даже просил агента подобрать ему новую команду. Однако "Манчестер Юнайтед" не разделяет решение игрока и не планирует продавать его, а также ждет португальца на тренировочном сборе уже в ближайшие дни.

По информации этого же издания, новый совладелец "Челси" Тодд Боули в прошлом месяце проводил встречу с агентом Роналду Жорже Мендешем. Переход футболиста в "Челси" был одной из главных тем разговора.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" Ronaldunu transfer etmək istəyir

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