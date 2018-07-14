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    "Челси" объявил о переходе хавбека "Наполи"

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник "Наполи" Жоржиньо продолжит карьеру в "Челси". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт лондонцев, 26-летний футболист подписал соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. Жоржиньо будет выступать в "Челси" под пятым номером. Трансфер Жоржиньо обошелся "Челси" в 57 млн евро плюс 8 млн евро в качестве бонусов.

    Отметим, что Жоржиньо выступает в «Наполи» с 2013 года. В прошлом сезоне во всех турнирах он провёл 39 матчей и забил четыре гола. 

    Напомним, что сегодня "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника "Наполи" Маурицио Сарри.

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