"Челси" объявил о переходе хавбека "Наполи"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Полузащитник "Наполи" Жоржиньо продолжит карьеру в "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт лондонцев, 26-летний футболист подписал соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. Жоржиньо будет выступать в "Челси" под пятым номером. Трансфер Жоржиньо обошелся "Челси" в 57 млн евро плюс 8 млн евро в качестве бонусов.

Отметим, что Жоржиньо выступает в «Наполи» с 2013 года. В прошлом сезоне во всех турнирах он провёл 39 матчей и забил четыре гола.

Напомним, что сегодня "Челси" объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника "Наполи" Маурицио Сарри.