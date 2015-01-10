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    ​"Челси" стал единоличным лидером чемпионата Англии

    Челси дома обыграл Ньюкасл, а Манчестер Сити потерял очки в гостевом поединке с Эвертоном

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Завершились матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу.

    Как передает Report, "Челси" дома обыграл "Ньюкасл", а "Манчестер Сити" потерял очки в гостевом поединке с "Эвертоном". Таким образом, "аристократы" стали единоличными лидерами чемпионата.

    Англия. Премьер-лига. 21-й тур.

    "Челси" — "Ньюкасл" — 2:0

    Голы: Оскар, 43; Диего Коста, 59.

    Предупреждения: Матич, 71; Оскар, 76 — Уильямсон, 45+1; Колбэк, 58; Дамметт, 65.

    "Эвертон" — "Манчестер Сити" — 1:1

    Голы: Нейсмит, 78 — Фернандиньо, 74.

    Предупреждения: Стоунс, 63 — Мангала, 50; Фернандиньо, 69.

    "Лестер Сити" — "Астон Вилла" — 1:0

    Голы: Кончески, 45+1.

    Предупреждения: Хэммонд, 56 — Окоре, 36; Кларк, 63.

    Удаления: Джеймс, 90+4 — Кларк, 90+4.

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