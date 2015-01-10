​"Челси" стал единоличным лидером чемпионата Англии

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Завершились матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
Как передает Report, "Челси" дома обыграл "Ньюкасл", а "Манчестер Сити" потерял очки в гостевом поединке с "Эвертоном". Таким образом, "аристократы" стали единоличными лидерами чемпионата.
Англия. Премьер-лига. 21-й тур.
"Челси" — "Ньюкасл" — 2:0
Голы: Оскар, 43; Диего Коста, 59.
Предупреждения: Матич, 71; Оскар, 76 — Уильямсон, 45+1; Колбэк, 58; Дамметт, 65.
"Эвертон" — "Манчестер Сити" — 1:1
Голы: Нейсмит, 78 — Фернандиньо, 74.
Предупреждения: Стоунс, 63 — Мангала, 50; Фернандиньо, 69.
"Лестер Сити" — "Астон Вилла" — 1:0
Голы: Кончески, 45+1.
Предупреждения: Хэммонд, 56 — Окоре, 36; Кларк, 63.
Удаления: Джеймс, 90+4 — Кларк, 90+4.
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