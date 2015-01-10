​"Челси" стал единоличным лидером чемпионата Англии

"Челси" дома обыграл "Ньюкасл", а "Манчестер Сити" потерял очки в гостевом поединке с "Эвертоном"

10 января, 2015 21:44

https://report.az/storage/news/4ba4aa07e84f6b7ca340b2b4258aff28/2655fd33-4862-4549-add9-47e3705ff8a5_292.jpg Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Завершились матчи 21-го тура чемпионата Англии по футболу. Как передает Report, "Челси" дома обыграл "Ньюкасл", а "Манчестер Сити" потерял очки в гостевом поединке с "Эвертоном". Таким образом, "аристократы" стали единоличными лидерами чемпионата. Англия. Премьер-лига. 21-й тур. "Челси" — "Ньюкасл" — 2:0 Голы: Оскар, 43; Диего Коста, 59. Предупреждения: Матич, 71; Оскар, 76 — Уильямсон, 45+1; Колбэк, 58; Дамметт, 65. "Эвертон" — "Манчестер Сити" — 1:1 Голы: Нейсмит, 78 — Фернандиньо, 74. Предупреждения: Стоунс, 63 — Мангала, 50; Фернандиньо, 69. "Лестер Сити" — "Астон Вилла" — 1:0 Голы: Кончески, 45+1. Предупреждения: Хэммонд, 56 — Окоре, 36; Кларк, 63. Удаления: Джеймс, 90+4 — Кларк, 90+4.

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