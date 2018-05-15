Cборная Кыргызстана обнародовала состав на товарищескую встречу со сборной Азербайджана

15 мая, 2018 15:32

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Кыргызстана на товарищеский матч со сборной Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на сайт Федерации футбола Кыргызстана, главный тренер сборной Александр Крестинин разослал приглашения 23 футболистам. Напомним, что товарищеская встреча состоится на Бакинском олимпийском стадионе 29 мая. Состав сборной Кыргызстана: Вратари: Кутман Кадырбеков, Валерий Кашуба (оба – "Дордой"), Калыс Акималиев ("Абдыш-Ата"); Защитники: Курсанбек Шератов, Тамирлан Козубаев, Бахтияр Дуйшобеков, Аскарбек Салиев, Авазбек Откеев, Мустафа Юсупов (все – "Дордой"), Аманбек Маныбеков ("Абдыш-Ата"), Шерзот Шакиров ("Нефтчи"). Полузащитники: Павел Сидоренко, Азиз Сыдыков, Ислам Шамшиев, Муролимжон Ахмедов, Кайрат Жыргалбек уулу, Бекжан Сагынбаев (все – "Дордой"), Одилжон Абдурахманов ("Алай"), Фархат Мусабеков ("Илбирс"), Алимардон Шукуров ("Абдыш-Ата"), Турсунали Рустамов ("Алга"); Нападающие: Мирлан Мурзаев ("Сомаспор", Турция), Роман Левченко ("Торпедо" Шадринск, Россия). Отметим, что сборная Кыргызстана проведет 22-30 мая в Баку учебно-тренировочные сборы. Встреча со сборной Азербайджана стартует в 20:00.