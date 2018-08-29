Бывший вице-президент ФИФА получил девять лет тюрьмы за взятки

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Суд Нью-Йорка приговорил бывшего вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА) парагвайца Хуана Анхеля Напоута к девяти годам тюремного заключения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом репортер Buzzfeed Кен Бенсингер написал в Twitter.

Ранее суд признал Напоута виновным по делу о коррупции.

В августе бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин был приговорен к четырем годам тюрьмы по аналогичному обвинению.