​Бывший тренер ФК "Байер" найден мертвым

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер немецкого футбольного клуба "Байер" Саша Левандовски умер в возрасте 44 лет, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Тренер был найден мертвым в своей квартире в Бохуме в среду. Причины смерти устанавливаются.

В марте Левандовски покинул пост главного тренера команды второй бундеслиги "Унион Берлин" после того, как ему был поставлен диагноз "синдром эмоционального выгорания".

В апреле 2012 года Левандовски был назначен главным тренером "Байера" вместе с финном Сами Хююпя. После окончания сезона-2012/13 он вернулся к работе с молодежной командой леверкузенского клуба, которую ранее возглавлял в течение пяти лет.

После увольнения Хююпя в апреле 2014 года Левандовски занимал пост исполняющего обязанности главного тренера "Байера" на протяжении трех месяцев. В сентябре 2015 года он возглавил "Унион Берлин".