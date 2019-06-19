Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Платини был задержан по делу о коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. При этом представитель француза Жан-Кристоф Алькье утверждал, что чиновника взяли под стражу исключительно для дачи свидетельских показаний. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства.