Бывший главный тренер "Габала" назначен спортивным директором в испанском клубе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер "Габала" Тони Адамс назначен спортивным директором в испанском клубе "Гранада". Как сообщает Report, бывший капитан английского "Арсенала" сменил аналогичную должность в "Чунцин Лифан" на испанский клуб после завершения Cуперлиги в Китае.

Президентом и испанского, и китайского представителей является Цзянь Лижанг. В заявлении официальному сайту "Гранады" Адамс отметил, что его целью является сформировать команду из испанских футболистов. С этой целью возрастет внимание к академии клуба, будут привлекаться молодые футболисты.

Отметим, что с мая 2010 года до ноября 2011 года Адамс работал главным тренером "Габалы", а в продолжении прошедшего сезона - футбольным директором. После 30 игр "Гранада" с 20 баллами заняла 19 позицию в Ла Лиге и столкнулась с опасностью попасть в Сегунду. В 2014-2015 гг. футболист сборной Азербайджана Эдди Исрафилов выступал в этой команде на правах аренды.