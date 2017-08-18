Экс-футболист "Милана" выступит в той же команде, что и член сборной Азербайджана

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Айнтрахт", в составе которого играет футболист национальной сборной Азербайджана Ренат Дадашев, усилил состав.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Франкфурта, ведущий борьбу в Бундеслиге клуб заключил контракт с полузащитником из Ганы Кевином-Принс Боатенгом до 30 июня 2020 года.

Отметим, что Боатенг, защищавший в последнее время честь испанского "Лас Пальмаса", за свою карьеру выступал в "Боруссии" (Дортмунд"), "Шалке", "Тоттенхэме" и "Милане".

На прошлогодних 28 матчах он забил 10 мячей и сделал 4 передачи.