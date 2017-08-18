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    Экс-футболист "Милана" выступит в той же команде, что и член сборной Азербайджана

    Айнтрахт заключил контракт с Кевином-Принс Боатенгом до 30 июня 2020 года

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Немецкий клуб "Айнтрахт", в составе которого играет футболист национальной сборной Азербайджана Ренат Дадашев, усилил состав.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Франкфурта, ведущий борьбу в Бундеслиге клуб заключил контракт с полузащитником из Ганы Кевином-Принс Боатенгом до 30 июня 2020 года.

    Отметим, что Боатенг, защищавший в последнее время честь испанского "Лас Пальмаса", за свою карьеру выступал в "Боруссии" (Дортмунд"), "Шалке", "Тоттенхэме" и "Милане".

    На прошлогодних 28 матчах он забил 10 мячей и сделал 4 передачи. 

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