Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал католическим священником

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Филип Малрайн стал католическим священником.

Как передает Report, об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Как отмечает издание, 38-летний Малрайн 29 октября был посвящен в сан дьякона католической церкви. В 2009 году он поступил в Папский Ирландский колледж, где изучал основы богословия.

Малрайн закончил карьеру в 2008 году. Он является воспитанником "Манчестер Юнайтед" и числился в составе первой команды с 1996 по 1999 год, проведя в чемпионате Англии один матч. Также на счету футболиста 27 матчей и три гола в составе сборной Северной Ирландии.