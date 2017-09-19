Бывший футболист "Ливерпуля" назначен селекционером сборной Украины

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Бывший нападающий "Ливерпуля" Андрей Воронин стал еще одним помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Украины, знаменитый в прошлом футболист будет отвечать за селекционную работу.

38-летний специалист будет включён в состав тренерского корпуса, возглавляемого Андреем Шевченко, его соглашение рассчитано до конца отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Сборная Украины после 8 туров в группе İ с 14 очками делит 3-4 места с Турцией.

Отметим, что за свою карьеру Андрей Воронин защищал честь немецких команд "Боруссия", "Кёльн", "Майнц", "Байер", "Герта", "Фортуна", английского "Ливерпуля" и российского "Динамо" (Москва). В 2012 году он завершил свою карьеру, а в 2017 году работал главным тренером клуба "Бюдерих", выступающего в любительской лиге в Германии. А. Воронин играл за Украину в 2002 - 2012 годах и в 74 матчах забил 8 голов.