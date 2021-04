Бутсы Месси, в которых он побил рекорд Пеле, продали на аукционе за 144 тыс. евро

Бутсы нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, в которых он побил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб, были проданы на аукционе Christie’s за 144 тыс евро.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу аукциона в Twitter.

Средства от продажи бутс будут направлены больнице университета Vall d’Hebron в Барселоне.

Напомним, что 33-летний аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился знаменательным статистическим достижением в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Вальядолидом" (3:0). Забив мяч на 65-й минуте встречи, Месси превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. На счету бразильца 643 гола за "Сантос".