Бундеслига: Левандовски побил рекорд Герда Мюллера

Футбольный клуб "Бавария" со счетом 4:0 победил "Вольфсбург" в матче 17-го тура тура чемпионата Германии.

Футбольный клуб "Бавария" со счетом 4:0 победил "Вольфсбург" в матче 17-го тура тура чемпионата Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на "Альянц-Арене" в Мюнхене.

Забитыми мячами отличились Томас Мюллер (7-я минута), Дайо Упамекано (57), Лерой Сане (59) и Роберт Левандовски (87).

Польский нападающий забил 43-й мяч в нынешнем календарном году, побив рекорд Герда Мюллера (42 гола) в чемпионате страны, который держался с 1972 года.

Отметим, что мюнхенский клуб провел последний матч в нынешнем году.

"Бавария" одержала пятую победу подряд в нынешнем сезоне первенства страны и располагается на первой строчке в турнирной таблице, набрав 43 очка. "Вольфсбург" занимает 12-е место в таблице с 20 очками.

В следующем матче "Бавария" примет "Боруссию" из Мёнхенгладбаха 7 января, "Вольфсбург" в гостях сыграет с "Бохумом" 9 января.