Буффон: "ПСЖ" в опасности без Неймара

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал травму лидера команды бразильца Неймара, передает Report.

«Каждый год думаю, что впереди «тот самый» сезон. Но таких сезонов было уже 24, с тех пор как я впервые попытался выиграть Лигу чемпионов.

Сделать это очень сложно. Помимо прочего нужно ещё и много удачи. Для «ПСЖ» наступает особенное время, ведь травму получил Неймар, который очень важен для нас. Последние три месяца он демонстрировал невероятные вещи. Без него «ПСЖ» в опасности», — цитирует 41-летнего итальянца Daily Mail.

В матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Юнайтед».