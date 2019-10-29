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Буффон принял решение относительно дальнейшей карьеры

​Буффон принял решение относительно дальнейшей карьеры

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на Tuttosport, 41-летний Буффон рассчитывает остаться в клубе и в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Буффон выступал за "ПСЖ", но затем по обоюдному согласию с клубом решил прекратить сотрудничество. После этого голкипер вернулся в "Ювентус", где фактически стал дублёром Войцеха Щенсны. При этом Буффон сообщил, что его устраивает такая роль в туринском клубе. 

Отметим, что Джанлуиджи Буффон перешел из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году. 

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