​Буффон принял решение относительно дальнейшей карьеры

Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон не планирует завершать карьеру по окончании сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на Tuttosport, 41-летний Буффон рассчитывает остаться в клубе и в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Буффон выступал за "ПСЖ", но затем по обоюдному согласию с клубом решил прекратить сотрудничество. После этого голкипер вернулся в "Ювентус", где фактически стал дублёром Войцеха Щенсны. При этом Буффон сообщил, что его устраивает такая роль в туринском клубе.

Отметим, что Джанлуиджи Буффон перешел из "Пармы" в "Ювентус" в 2001 году.