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Буффон может перейти в "Барселону"

Буффон может перейти в "Барселону" 43-летний вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне"
Футбол
12 мая 2021 г. 07:25
Буффон может перейти в Барселону
Джанлуиджи Буффон

43-летний вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как передает Report со ссылкой на Footmercato, каталонцы рассматривают Буффона в качестве дублёра Марка-Андре тер Штегена. Отмечается, что испанский клуб уже провел первые переговоры с вратарём.

Ранее Буффон объявил, что покинет "Ювентус" по окончании текущего сезона.

Напомним, Буффон стал игроком "Ювентуса" в июле 2001 года, перейдя из итальянской "Пармы" за 52,8 млн евро. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский ПСЖ на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за "Ювентус" 683 матча, в 322 из которых оставлял свои ворота неприкосновенными.

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