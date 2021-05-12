Буффон может перейти в "Барселону"

43-летний вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне"

43-летний вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как передает Report со ссылкой на Footmercato, каталонцы рассматривают Буффона в качестве дублёра Марка-Андре тер Штегена. Отмечается, что испанский клуб уже провел первые переговоры с вратарём.

Ранее Буффон объявил, что покинет "Ювентус" по окончании текущего сезона.

Напомним, Буффон стал игроком "Ювентуса" в июле 2001 года, перейдя из итальянской "Пармы" за 52,8 млн евро. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский ПСЖ на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, вернулся в Турин. В общей сложности Джанлуиджи провёл за "Ювентус" 683 матча, в 322 из которых оставлял свои ворота неприкосновенными.