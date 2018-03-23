Буффон: Может, мне и 40 лет, но я все еще первый номер в "Ювентусе"

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Вратарь сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон сделал заявление СМИ по поводу возвращения в команду.

Как сообщает Report, голкипер считает себя основным игроком в "Ювентусе".

"Думаю, что каждый осознает эту ситуацию и мою роль в национальной команде. Я очень рад, что мое возвращение в сборную было встречено положительно. В течение карьеры я поступал вполне альтруистично, отказавшись от личных достижений ради блага команды. Может, мне и 40 лет, но я все еще первый номер в "Ювентусе". Знаю, что очередные матчи в сборной Италии и "Ювентусе" будут последними в моей карьере. Сейчас я очень спокоен", - сказал Джанлуиджи Буффон.