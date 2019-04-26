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Бразильский вратарь "Карабаха": Я непременно посмотрю "Формулу 1" в Баку

Бразильский вратарь "Карабаха": Я непременно посмотрю "Формулу 1"

Вратарь "Карабаха" Вагнер да Сильва будет наблюдать за гонками Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1" из окна своей квартиры. 

Как сообщает Report, бразильский голкипер отметил, что из его апартаментов в Port Baku можно будет наблюдать, как гоночные болиды соревнуются на скорости 340 км\час.  

Об этом 33-летний футболист заявил порталу GloboSport. 

Он отметил, что впервые будет наблюдать за гонками "Формула 1" вживую. По словам Вагнера, все прекрасно, за исключением перекрытых дорог: "Работники очень оперативно установили необходимые конструкции. Здесь просто великолепно. Я непременно посмотрю воскресный заезд". 

Отметим, что Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1" будет проходить в Баку с 26 по 28 апреля. Сегодня состоятся два свободных заезда, а 27 апреля состоится свободный заезд и тур. Основной заезд будет организован в воскресенье.

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