Бразильский вратарь "Карабаха": Я непременно посмотрю "Формулу 1" в Баку

Вратарь "Карабаха" Вагнер да Сильва будет наблюдать за гонками Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1" из окна своей квартиры.

Как сообщает Report, бразильский голкипер отметил, что из его апартаментов в Port Baku можно будет наблюдать, как гоночные болиды соревнуются на скорости 340 км\час.

Об этом 33-летний футболист заявил порталу GloboSport.

Он отметил, что впервые будет наблюдать за гонками "Формула 1" вживую. По словам Вагнера, все прекрасно, за исключением перекрытых дорог: "Работники очень оперативно установили необходимые конструкции. Здесь просто великолепно. Я непременно посмотрю воскресный заезд".

Отметим, что Гран-при Азербайджана SOCAR "Формула 1" будет проходить в Баку с 26 по 28 апреля. Сегодня состоятся два свободных заезда, а 27 апреля состоится свободный заезд и тур. Основной заезд будет организован в воскресенье.