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“Боруссия” Д может лишиться бонуса в размере 5 млн из-за травмы Дембеле

​“Боруссия” Д может лишиться бонуса в размере € 5 млн из-за травмы Дем

Дортмундская “Боруссия” может не получить от “Барселоны” бонуса в размере € 5 млн из-за травмы французского нападающего Усмана Дембеле.

Как передает Report, об этом утверждает AS.

По данным источника, каталонский клуб должен произвести выплату, когда футболист проведёт 75 матчей за “Барселону”. На данный момент форвард отыграл 74 матча, но из-за травмы он может больше не выйти на поле до конца нынешнего сезона. Ранее “Боруссия” получила в сумме € 10 млн за 25-й и 50-й матчи француза за каталонцев.

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